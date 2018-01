Louis Vuitton coroa Naomi Campbell e Kate Moss como rainhas de sua passarela

Naomi Campbell, Kim jones e Kate Moss encerraram o desfile da Louis Vuitton Foto: EFE/ Christophe Petit Tesson

A presenta das supermodelos Naomi Campbell e Kate Moss surpreendeu os convidados do desfile da Louis Vuitton que ocorreu nesta quinta, 18, em Paris, que apresentou uma coleção com astral esportivo - a mesma inspiração de Issey Miyake e Rick Owens.

A ocasião marcou a despedida de Kim Jones, Kim Jones, estilista britânico que ficou durante sete anos por trás das criações da linha masculina da grife e foi responsável pela revilitazação do estilo da marca, marca, que se tornou mais urbana e prática. Porém, ao entrarem na passarela, Naomi e Kate foram ovacionadas pelo público, que transformou a despedida de Jones em uma festa. Vestidas com um sobretudo impermeável estampado com o famoso logo da Louis Vuitton, elas surgiram de mãos dadas com o designer, que, segundo o portal especializado em moda Bussiness of Fashion, estaria com tudo pronto para se tornar o novo estilista da Burberry.

A coleção agradou os amantes da marca, como os jogadores de futebol Neymar e David Beckham, que estavam presentes na primeira fila. Com uma proposta mais esportiva do que nunca, ela se adapta aos novos tempos sem deixar de lado o patrimônio centenário da empresa: as bolsas, que dessa vez apareceram também em mochilas em cores fluorescentes e em bandanas com monogramas, tudo com arremates em titânio, inspirado nos clássicos baús de viagem da Vuitton.

Além do famoso monograma da casa, que estampou forros e calças, destacou-se entre as estampas uma série de fotografias, feitas de feitas a partir de um helicóptero sobrevoando o Quênia, que coloriram as roupas em tons de terra, bordô e oliva - o “DNA da Louis Vuitton”, segundo Jones.