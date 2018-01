Louboutin e Gwyneth Paltrow lançam linha de sapatos infantis

Calçados desenhados pelo estilista estarão à venda exclusivamente no site da atriz Foto: Louboutin/Divulgação

Uma novidade promete conquistar as amantes dos sapatos de sola vermelha da Louboutin: a marca irá lançar sua primeira linha para bebês.

A coleção cápsula, batizada de Loubibaby, é o resultado de uma parceria da marca francêsa com o site Goop, comandado pela atriz Gwyneth Paltrow. "Não existe nada que eu valorize mais do que uma boa conversa e, para isso, Gwyneth é uma ótima parceira", declarou o designer Christian Louboutin ao portal norte-americano Footwear News. "Quando nossa amizade vira trabalho, o resultado é muito divertido."

A linha é composta por três cores do mesmo modelo: azul, rosa e dourado. Todas elas com a sola vermelha, que é a marca registrada da grife. As peças serão vendidas a partir do dia 16 de novembro, no site Goop, por 250 dólares, cerca de R$ 797.