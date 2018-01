Looks prateados são os queridinhos para o ano novo

Top e pantalona são uma boa combinação para criar um look sofisticado Foto: Instagram/ @thassianaves

Uma das maiores tradições no Brasil é escolher bem a cor que será usada durante a virada do ano. O branco é, com certeza, a mais escolhida, mas os tons de dourado e prateado também são bastante procurados. Inclusive, entre os três, o prata foi o mais buscado no Pinterest no último ano, aumentando as suas pesquisas em 270%.

Para ajudar na inspiração, a plataforma selecionou looks nas três cores que mais estavam bombando em sua rede. As referências são diversas e podem funcionar em diversos ambientes. Confira abaixo.

Prateado

Branco

Dourado