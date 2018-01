Lolitta lança coleção para C&A

Vestido listrado com detalhes em babados Foto: Divulgação

Na onda das grandes parcerias entre designers e lojas de fast fashion, a marca LOLITTA acaba de criar uma coleção exclusiva para a C&A, que deve chegar às lojas a partir do dia 11 de agosto.

Com peças superfemininas, que seguem à risca o estilo criado pela designer paulistana Lolita Hannud, a linha é toda de tricô e bandagem e valoriza o corpo da mulher. Vestidos, saias e bodys estão entre os destaques. Além disso, as criações resgatam sucessos da marca, como vestidos com chapes estruturados, com bandagem zigue-zague e vazados.

Combinação de blazer e calça flare na coleção da grife Lolitta para a C&A Foto: Divulgação

A coleção toda é composta por tons de preto, branco, pink, vermelho e marinho e estará à venda em 43 lojas selecionadas da rede em todo o Brasil, além do e-commerce da C&A. O preço médio das peças é de R$ 160.