Lolitta faz estudo de cores em desfile

Lolita Hannoud se concretiza como um nome forte da nova geração da moda nacional por saber unir o artesanal e o comercial. Suas roupas são construídas de maneiras handmade - e vendem. Agora, a marca Lolitta (com dois "t", diferente do nome próprio da designer) não simboliza mais a garotinha inocente, e sim uma mulher sexy e determinada, sem medo de mostrar curvas e misturar cores elétricas como pink ou verde limão, com tons neutros, como branco e chocolate.

Lolitta apresentou coleção com cores vibrantes e formas geométricas Foto: AFP Photo

Listras em diferentes cores se encontram em nós e costuras, formando peças originais e modelagens interessantes. Para Lolita, a coleção inteira em tricô reflete o espírito do momento no País. "A mulher brasileira deve vibrar para enfrentar a fase difícil. Nesta temporada, o preto não entrou na minha cartela de cores."