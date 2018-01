Loja da Forever 21 terá preço até R$ 49,90 para todas as peças

Entrada da loja Forever 21 no Shopping Morumbi, em São Paulo. Foto: CAROL PAPP/ESTADAO

A partir do próximo sábado, 17, todas as peças do outlet da Forever 21, que fica em São Roque, no interior de São Paulo, serão vendidas até R$49,90. Segundo a marca, essa é uma mudança permanente, ou seja, não é uma promoção.

A loja, localizada no Catarina Outlet, conta com peças masculinas e femininas, tanto de coleções passadas quanto da atual.

Conhecida por oferecer versões baratas de todas as tendências de moda, a Forever 21 tem mais de 600 unidades ao redor do mundo - 28 delas no Brasil.

A rede pretende se tornar uma empresa avaliada em 8 bilhões de dólares até 2017 e dobrar o número de lojas nos próximos 3 anos.