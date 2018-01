Livro ensina 82 penteados para fazer em casa

O livro "Paixão por cabelos" ensina a fazer 82 penteados em casa Foto: Divulgação

Trança de raiz, coque bagunçado, fios meio presos: acaba de ser lançado no Brasil um livro com 82 penteados diferentes, dos clássicos ao moderninhos, para fazer em casa. Em "Paixão por Cabelos", publicado pela editora Sextante, a australiana Christina Butcher ensina o passo a passo de visuais que fazem sucesso em seu blog, o "Hair Romance". Todos os penteados são ilustrados e oferecem informações práticas, como as ferramentas necessárias para criar o visual, se há necessidade de contar com a ajuda de outra pessoa, para que tipo e tamanho de cabelo é mais indicado, além de exemplos de quando e onde pode ser usado. Há ainda um glossário e indicações de cursos e informações.

"Independentemente do penteado, um bom corte irá lhe poupar tempo todas as manhãs", diz Christina. Ela fala com conhecimento de causa. Dona de fios cacheados, a autora não se acertava com o próprio cabelo. Até que um novo corte mudou sua vida. "Ficou incrível! Eu comecei a amar meu cabelo e ele me amou de volta", conta. A partir dai, sua paixão pelo assunto cresceu e se transformou no blog "Hair Romance", que hoje é sua principal fonte de renda. Sobre o novo livro e os penteados do momento, Christina fala na entrevista a seguir.

Quais tipos de penteado você ensina no livro?

Criei uma variedade de estilos que se encaixam para todos, desde os iniciantes até cabeleireiros profissionais. Amo os penteados que são rápidos e fáceis de fazer em casa.

Existe um mais indicado para os iniciantes?

Definitivamente, comece com o coque rosquinha. Ele é muito fácil de fazer, mas parece que você gastou muito tempo arrumando.

E qual é o penteado mais elaborado?

O mais difícil é o "French Fishtail Chignon", uma espécie de coque com trança espinha de peixe. A técnica não é tão complicada, mas os braços cansam.

Que dica você daria para as mulheres que não se acertam com o próprio visual?

Invista em um bom corte. Ele deixa o seu cabelo mais fácil de modelar, além de fazer você se sentir linda. Pergunte àquela amiga cujo look você admira quem é o cabeleireiro dela. Uma recomendação pessoal sempre funciona. Comece a amar seu cabelo e nunca mais tenha um "bad hair day". Pare de brigar com seus fios e aceite sua textura única.

O que toda mulher deveria ter em casa para se aventurar a fazer penteados?

Grampos de boa qualidade e pequenos elásticos . Dá para fazer quase tudo com esses dois itens.

Qual penteado é o favorito das australianas?

As australianas são muito tranquilas. Adoramos um coque alto bagunçado, especialmente depois de sairmos da praia.

E qual combina com o estilo da brasileira?

Acho que a tiara de tranças será bem popular no Brasil. Muitas mulheres tem o cabelo comprido e adoram usá-lo solto. As tranças adicionam aquele pequeno detalhe e fazem de seu cabelo seu melhor acessório.