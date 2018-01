Lingeries para deixar à mostra

Alcinha de sutiã aparecendo? Pode. Detalhe de renda para fora do decote? Também. Com modelos cada vez mais trabalhados, os sutiãs ganham passe livre para aparecer sob blusas transparentes, decotadas, recortadas e cavadas. “Há lingeries hoje pensadas especialmente para ficarem à mostra”, diz a consultora de imagem Ana Vaz.

Mas nem todos os modelos funcionam - a alça bege de elástico ainda deve ficar bem escondida. Segundo Ana Vaz, deve-se pensar também na adequação ao ambiente em que você está: nada de sutiã de fora no trabalho ou em um jantar mais sofisticado. "Em geral, a lingerie à mostra cria uma imagem sexy e despojada, então não cai bem quando o objetivo é transmitir seriedade e formalidade", diz Ana. A regra do menos é mais também continua valendo: evite decotes exagerados e transparências reveladoras demais.

Fora isso, a brincadeira com cores, formatos, tiras, rendas e estampas está liberada. “A roupa de baixo vira parte do look, como um acessório que complementa a produção”, afirma Ana. Para quem ainda tem dúvidas ou medo de arriscar, uma dica é apostar em sutiãs com cara de top, com cobertura maior dos seios. Na hora de montar o look, blusas cavadas na lateral ou camisas de seda levemente transparentes são um bom começo. Também vale coordenar a cor das alças com a roupa. “No dia a dia, não tem como errar com cores básicas e neutras, como preto e branco”, diz Luana Ioppi, diretora criativa da Lacelab Intimates, marca que aposta em coleções de lingeries diferentes, pensadas para serem exibidas.

Na medida em que você se sentir mais confortável, já dá para arriscar e investir em sutiãs e tops estampados e coloridos, com detalhes de tule ou renda e tiras (os famosos strappy bras) à mostra nas costas.