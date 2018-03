Lilly Sarti mistura anos 1980 e art déco em sua coleção de inverno

Looks do inverno 2018 da marca Lilly Sarti Foto: Thiago Bruno/Divulgação

Vinil, couro, veludo, botinhas com estampas de onça. A coleção de inverno da Lilly Sarti é feita sob medida para garotas sedutoras, as novas girlboss, que mandam, desmandam e arrasam. São looks fáceis e comerciais, mas tudo bem feito e desejável. O desfile ocorreu na loja da marca, nos Jardins, em São Paulo.

Destaque para a silhueta que acenou discretamente para os anos 1980 (nas mangas bufantes e nos tops de um ombro só) e para os 1930 também (nas estampas inspiradas na art déco).

O frescor da coleção está justamente nesse balanço entre calças mais secas e minimalistas e os assimétricos. O cinto grosso marcando a cintura também é uma tendência interessante, que a estilista trabalha de maneira feminina e atual. Sem caricatura.

As peças desfiladas já estão à venda. No final de abril, a estilista desfila a coleção de verão na São Paulo Fashion Week.