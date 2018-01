Lilly Sarti desfila coleção descolada

O verão étnico para meninas descoladas. Essa é a proposta de Lilly Sarti. Há referências ao universo oriental, que aparecem em tecidos, estampas, shapes e acessórios. O folk, se mistura a esse japonismo e passeia pelos tons de terras que colore calças soltinhas e vestidos fluidos.

O jogo de cores, aliás, foi muito interessante e atual: bordô, roxo, rosa, verde. O conforto também aparece na silhueta solta ou levemente marcada, dando um toque feminino. Destaque para as batas soltas e as calças 'alladin', e as franjas que trouxeram o clima boho à coleção.