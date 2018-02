LFW: Veja o desfile da Burberry ao vivo

Coleção chamada Rainbow Check é uma homenagem à comunidade LGBT Foto: Burberry/ Divulgação

Neste sábado, 17, acontece o desfile da Burberry durante a Semana de Moda de Londres. Com o tema Rainbow Check, a apresentação trará a nova estampa da grife, com o xadrez clássico da marca revisado com as cores do arco-íris.

A ação é uma homenagem a comunidade LGBT+ e, para solidificar seu apoio às comunidades, a Burberry também anuncia que fez algumas doações para três instituições. Albert Kennedy Trust, Trevor Project e ILGA foram as ONGs escolhidas pela etiqueta. Todas são dedicadas a ampliar a conscientização, a orientação e os recursos disponíveis em todo o mundo para a causa. Este show também marca a saída de Christopher Bailey da grife.

Confira abaixo, a partir das 15h horas aqui no Brasil: