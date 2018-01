Lenny Niemeyer, Osklen e Isabela Capeto desfilam em nova semana de moda do Rio

Desfile primavera/verão 2016 da grife Lenny Niemeyer no São Paulo Fashion Week Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

Sem uma semana de moda desde 2014, quando ocorreu o fim do Fashion Rio, o Rio de Janeiro volta a sediar um evento fashion de grandes proporções. Com investimento de R$ 15 milhões, o Rio Moda Rio ocorrerá entre os dias 14 e 18 de junho, no Píer Mauá, no centro da cidade, e reunirá desfiles de 12 marcas. Entre as confirmadas, estão Lenny Niemeyer, Osklen, Patricia Viera, Isabela Capeto, Alessa, Blue Man, Paradise por Thomas Azulay e Guto Carvalho Neto. "Buscamos estilistas capazes de emocionar e contar uma história com suas criações", afirmou o curador Carlos Tufvesson, em entrevista coletiva concedida nesta quinta, 14, no Museu de Arte do Rio (MAR).

Já alinhada ao novo conceito internacional de "veja agora e compre agora", a semana de moda terá uma loja pop up em que será possível adquirir peças das coleções desfiladas. O desfile de abertura do evento, no dia 14, homenageará marcas históricas do Rio, como Maria Bonita e Yes, Brasil, e terá direção artística de Gringo Cardia. Já o de encerramento será coletivo, com looks de todas as coleções, e ocorrerá em plena Praça Mauá.

Haverá duas salas de desfile, uma com 500 e outra com 700 lugares, e para o fim de cada dia do evento estão programados pocket shows de Jesuton, Johnny Hooker e Alice Caymmi. "Mais do que uma semana de moda, a ideia é que o Rio Moda Rio seja uma plataforma que integre a cidade e fomente a moda o ano inteiro", afirmou o empresário Luiz Calainho, idealizador do evento ao lado de Roberto Medina e Duda Magalhães, da Dream Factory, empresa que também organiza o Rock in Rio.

Para alcançar esse objetivo, estão previstos workshops em faculdades, um concurso de novos estilistas e uma premiação que contemplará os melhores da moda, entre designers, fotógrafos e stylists. Outro diferencial é que a nova fashion week carioca terá venda de ingressos e será aberta ao público. "É importante democratizar o acesso à moda", afirmou Tufvesson. O evento conta com patrocínios da Firjan e da Natura.