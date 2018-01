Lena Dunham desbafa no Instagram após blogueiro criticar seu look

Lena Dunham é atriz e roteirista do seriado Girls Foto: AP Photo/Seth Wenig

A atriz Lena Duham usou o Instagram para se defender das críticas de moda do blogueiro Coco Perez. O colunista do site Perez Hilton publicou uma foto da protagonista do seriado Girls no tapete vermelho do baile de gala Human Rights Campaign com a legenda 'bom a ver tentando'.

Nice to see her trying! @LenaDunham at the @HumanRightsCampaign #HRCLADinner on Saturday. PerezHilton.com/LenaDunham Uma publicação compartilhada por Coco Perez (@cocoperezinsta) em Mar 19, 2017 às 1:30 PDT

Nos comentários, Lena rebateu: "Eu tento um monte de coisas. Na maior parte do tempo eu tento ser escritora, diretora, atriz, ativista, amiga, irmã, parceira, madrinha... Moda é divertida mas às vezes eu prefiro não gastar três horas e muito dinheiro, que poderia dar para a caridade ou gastar em livros e comida, para me arrumar para sair. Existem muitas maneiras de ser uma figura pública e eu acredito que tem um espaço para nós ocasionalmente sairmos de casa como pessoas normais fazem. Quando eu olho para esta foto com a legenda crítica, eu vejo um dia bem gasto escrevendo, lendo, tomando um chá com um amigo. É uma pena que os dias que você mais aprova são aqueles que eu passei menos tempo com aquilo que realmente importa. Com amor, Lena."

Após a publicação, o blogueiro compartilhou uma nova foto elogiando o texto da atriz.