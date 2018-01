Larissa Manoela mudou o cabelo; veja o novo corte

A atriz Larissa Manoela abandonou os fios longos Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela também é adepta do "Ano novo, cara nova", foi assim que a atriz, que interpretou a personagem Maria Joaquina na novela 'Carrossel' no SBT, anunciou nesta quarta-feira, 4, o novo corte de cabelo no Instagram. A jovem está com os fios mais curtos do que usava seguindo a tendência 'long bob', outra novidade é a tonalidade que está mais clara. Veja o novo corte:

Ano novo, cara nova! Fios curtinhos pra minha nova personagem que vem por aí...Já amo muito você BIA ❤ E adivinhem que me deixou assim?? Meu amor e rei dos fios @jobosco #Meus15AnosOFilme Uma foto publicada por Larissa Manoela (@lmanoelaoficial) em Jan 4, 2017 às 12:16 PST

O novo visual com os fios um pouco abaixo do ombro também foi produzido pensando na próxima personagem de Larissa no cinema. A atriz interpreterá Bia no filme 'Meus 15 anos'.

Relembre o visual antigo: