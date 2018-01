Lana Del Rey irá vender vestidos usados em shows

Os vestidos são uma assinatura de estilo de Lana Del Rey Foto: REUTERS/Cathal McNaughton

Os fãs de Lana Del Rey agora terão a oportunidade de usar peças de roupa que já foram da cantora. Conhecida por seus looks fashionistas, ela anunciou nesta quarta-feira, 22, que irá vender alguns de seus vestidos que já foram usados em shows, junto com as peças de merchandising de sua nova turnê.

“Metade da loja será de vestidos vintages e feitos sob medida, que usei ao longo da vida”, escreveu a cantora em post no Instagram. “Desculpe meninos, mas são apenas vestidos de festa”. Nas fotos publicadas, ela mostrou 5 vestidos, que representam bem o estilo de Lana: três minis - um branco e dois estampados -, e dois mídis, ambos com gola alta.

So Although we’re selling all the new pieces of Merch at the pop ups... half of the store is going to be vintage and custom made dresses I’ve worn at shows along the way. Sorry boyz! It’s mostly party dresses Uma publicação compartilhada por Lana Del Rey (@lanadelrey) em Nov 22, 2017 às 5:00 PST