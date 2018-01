Lala Rudge muda blog e dá destaque para irmã

Lala Rudge e a irmã mais velha Maria, que abordará maternidade no blog Foto:

Um diário virtual, em que suas escolhas em moda e beleza eram publicadas de maneira despretensiosa, hoje contabiliza mais de um milhão de unique visitors ao mês. Lala Rudge não esperava tamanha repercussão quando decidiu iniciar o blog, que leva seu nome, em 2010. Muito menos Maria, sua irmã mais velha e que, a partir de hoje, ganha ainda destaque: os textos e fotos de looks e afins de cada uma delas poderão ser visualizados separadamente. A estreia dessa nova fase casa com o momento de vida de cada uma e, consequentemente, com o aumento de anunciantes interessados em cada nicho. Lalá segue como it-girl, enquanto Maria, casada e com dois filhinhos, vira inspiração para jovens mamães.

A fim de gerenciar essa transformação, em junho a Cross Networking - empresa especializada em parcerias estratégicas-, foi contratada por elas e passou a acompanhar o business. "De lá para cá, realizamos uma grande pesquisa e percebemos que a Lala e a Maria tomaram caminhos diferentes e, por isso, entendemos que o conteúdo delas poderiam se diferenciar também", explica Tatianna Oliva, CEO da Cross. A partir desses resultados a empresa traçou um plano de reposicionamento e planeja ampliar possibilidades de negócios apresentando as duas separadamente.

Lala, por exemplo, se dedica também à marca de lingerie La Rouge Belle, comandada por seu irmão Bruno Rudge. "Tanto a marca quanto o blog são minhas paixões, faço questão de acompanhar todo o desenvolvimento das coleções da marca: aprovo modelos, estampas e tecidos. Já o blog é o meu diário, então todos os dias reservo um tempo para ele", comenta Lala.

E se os looks do dia - que desde o início causam frisson pelos sapatos, bolsas e vestidos de marcas como Dior e Chanel - continuarão com força total, Maria, que via tudo como um passatempo, mas percebeu as mudanças quando anunciantes começaram a lhe mandar emails, ganhou notoriedade e independência nesse novo formato do blog. "Achei muito acertada essa decisão. Desde que engravidei do meu primeiro filho, o Otavio - que hoje está com dois anos e meio-, meu foco mudou. Hoje eu respiro esse universo infantil e gosto de tudo que diz respeito aos meus filhos", analisa Maria. E a divisão de perfis lhe dará a chance de falar mais sobre a maternidade, dar dicas de como manter a vaidade em casa e de moda, como já fazia antes com a irmã.

O objetivo, por trás do formato interativo e individual, é, naturalmente, o de continuar crescendo. Os números falam por si: são 151,5 mil fãs no Facebook, 850 mil pessoas seguindo a Lala no Instagram e 227 mil a Maria. "Queremos que cada uma, em seus segmentos, traga mais relevância ao blog", afirma Tatianna Oliva.

E além delas, o blog contará com colunas semanais de colaboradores como o maquiador Rosman Braz e a criadora do Spa Dios, Renata Souza. "Nosso conteúdo continuará sendo pautado pelo nosso estilo de vida e pelas tendências de beleza e moda e a linguagem também será a mesma, pois é assim que temos uma aproximação com o público", diz Lala.