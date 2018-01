‘Lagerfeld, mon amour’ é uma homenagem ao grande designer da Chanel

Desfile da alta costura da Chanel. Foto: AFP PHOTO / Patrick KOVARIK

A terça-feira começou com a Chanel, que consagrou a história de amor entre Karl Lagerfeld e Paris. O designer desfilou seus modelos nos pés de uma réplica da Torre Eiffel e homenageou a capital com as mais altas honras.

Lagerfeld, cujo desfile espetacular diz muito sobre as suas criações, construiu sua própria Torre Eiffel de 38 metros e madeira, sob o telhado de vidro do museu Grand Palais. Na última apresentação, em março, o estilista elaborou um foguete da mesma altura.

A Semana de Alta Costura de Paris é um dos mais importantes eventos do calendário de moda anual e contou com a presença de estrelas como Julianne Moore, Sofia Coppola, Tilda Swinton, Katy Perry, Pharrell Williams e Cara Delevingne.

Desfile da alta costura da Chanel. Foto: AP Photo/Francois Mori

A moda apresentada pelo Kaiser veio em uma coleção de tons de sóbrios, típicos de outono-inverno. O cinza surgiu em casacos de tweed acinturados com silhueta arredondada e foi complementado por botas de cano alto pretas e chapéu.

O tweed foi misturado com grandes flores bordadas aqui e ali, enquanto alguns vestidos vinham com textura metalizada. Penas adornavam jaquetas, com detalhes nos ombros.

O show ocorreu no Grand Palais. Foto: AP Photo/Francois Mori

No final do desfile, Lagerfeld saiu para cumprimentar o público vestido de preto e branco, com o cabelo branco puxado para trás em um rabo de cavalo e óculos de sol - como sempre.

Desta vez, o designer nascido na Alemanha não foi aplaudido só pelo público. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, estava ali para condecorar Lagerfeld com a medalha Grand Vermeil, a mais alta distinção de honra da capital francesa.

Tweed e flores na Chanel. Foto: AP Photo/Francois Mori

"Você é universal. O seu talento é reconhecido em uma escala global. Essa é uma pessoa que faz Paris ser a cidade mais mágica", disse a prefeita, também vestida de branco e preto.

Lagerfeld, octogenário, estabeleceu-se em Paris em sua adolescência e desde 1983 é o diretor artístico Chanel, marca que foi se reinventando ao longo das estações.

Anne Hidalgo e Karl Lagerfeld. Foto: AFP PHOTO / Patrick KOVARIK

"Eu sou um estrangeiro e quero permanecer assim, porque os estrangeiros têm uma visão diferente de Paris e da França", disse Lagerfeld.

"Com os últimos acontecimentos, temos a impressão de que um novo dia amanhece na França", disse ele, referindo-se à recente eleição do presidente Emmanuel Macron.