Lagerfeld ataca #MeToo, nova geração de estilistas e Harvey Weinstein

O alemão Karl Lagerfeld e a modelo Cara Delevingne, no encerramento de um desfile da Chanel, em 2014 Foto: Stephane Mahe/Reuters

Diretor criativo da Chanel e da Fendi, Karl Lagerfeld deu uma entrevista daquelas à revista francesa Numero. Aos 84 anos de idade, sem papas na língua, atacou a nova geração de designers hype da moda, o movimento #MeToo e o produtor Harvey Weinstein.

O desabafo começa quando lhe perguntam com quem preferiria ficar preso numa ilha deserta: Simon Porte Jacquemus (estilista da marca Jacquemus), Jonathan Anderson (JW Anderson e Loewe) ou Virgil Abloh (Off-White e Louis Vuitton masculino)? “Eu cometeria suicídio antes”, diz, na entrevista.

Mais adiante se disse cansado do movimento #MeToo e sugeriu que as modelos deveriam saber no que estão se metendo. “Se você não quer ser puxada pelas calças, não vire modelo. Vá para um convento ao invés disso. Sempre haverá um lugar para você num convento. Eles até recrutam!”, ironiza o estilista.

O assunto assédio rende mais comentários. “O que mais me choca em tudo isso são as estrelas que levaram 20 anos para lembrar do que aconteceu. Sem falar no fato de que não há testemunhas de acusação… Li em algum lugar que agora você deve perguntar para a modelo se ela se sente confortável posando. É simplesmente demais”, declara, emendando. “Dito isso, o sr. Weinstein, eu odeio. Ele não é o que se pode chamar de um homem de palavra.”