Kylie Jenner irá lançar linha de biquinis

Em seu Instagram, Kylie Jenner deu uma prévia da sua primeira coleção de biquinis Foto: Reprodução/Instagram

A socialite Kylie Jenner, irmã mais nova de Kim Kardashion divulgou no seu Instagram a última novidade da marca Kendall + Kylie, que possui com sua irmã Kendall. A estrela de 18 anos do reality "Keeping Up with the Kardashians" usou a rede social para anunciar que a marca irá lançar uma coleção de roupas de banho "Tirando foto para a Kendall&Kylie para a TopShop. Em breveeee", escreveu na legenda da foto.

A bela também compartilhou um vídeo dela em um conjunto coral e em fotos em formato de Polaroid para a nova campanha, a qual ela escreveu: "Dia divertido tirando foto para a Kendall&Kylie".

Entretanto, Kylie - que sempre posta fotos de biquini - revelou que sempre cuida da pele para retardar o envelhecimento, usando sempre protetor solar, o que ela considera um de seus passos essenciais de beleza.

"Eu realmente tenho uma pele sensível e muitas sardas, então eu posso dizer que todo ano eu tenho mais e mais nos braços. Eu sempre uso protetor solar e lavo meu rosto antes de dormir, que é uma regra que nunca muda", relatou anteriormente.