Kim Kardashian vai a evento usando apenas meia calça na parte de baixo

Sempre usando roupas polêmicas, Kim Kardashian é mestre em "quebrar a internet". Relembre 10 vezes em que a socialite causou com seus looks no último ano. Por exemplo, na foto acima, em fevereiro, na estreia do disco "The Life Of Pablo", do rapper Kanye West, quando usou peruca loira e casaco de pele branco.

Foto: Reprodução/Instagram