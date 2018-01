Kim Kardashian promove leilão beneficente de suas roupas

Pela segunda vez, a socialite realiza um leilão beneficiente em parceria com o eBay Foto: Reprodução/Instagram

A cada começo de estação, a cartilha dos fashionistas recomenda fazer uma limpa no guarda-roupa e Kim Kardashian vêm seguindo o conselho à risca. Pela segunda vez, a socialite americana organiza, em parceria com o eBay, um leilão de peças grifadas que não usa mais (e que, na verdade, usou pouquíssimas vezes). As vendas têm cunho beneficente e o valor arrecadado será doado para a igreja cristã The Vous.

A peça mais cara é um sobretudo de pele de chinchila com o ideograma KK bordado Foto: Divulgação

Entre as roupas, há vestidos desfilados por Kim em red carpets, looks da gravidez e modelos exibidos em cliques de paparazzi enquanto circula pelas ruas de Los Angeles, onde mora com o marido, Kanye West, e os filhos, North e Saint. Pense em blusas de gola alta, vestidos justíssimos, sandálias de tiras e óculos de sol - tudo de marcas como Vera Wang, Dolce & Gabbana, Jimmy Choo, Prada, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Lavin e Chanel, as favoritas da celebridade.

Até o momento, o lance mais alto, R$ 4.418,27, foi feito por um casaco de pele de chinchila com o ideograma KK bordado. O leilão dura 5 dias e as peças poderão ser entregues no mundo todo.