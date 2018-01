Katy Perry usa looks de Jeremy Scott em sua apresentação no Super Bowl

Foto: AFP

A final do Super Bowl na noite do último domingo, 1, foi um espetáculo assistido por mais de 70 mil pessoas. A vitória do New England Patriots por 28 a 24 sobre o Seattle Seahawks teve direito a adrenalina, briga, expulsão e uma apresentação eletrizante da cantora pop Katy Perry, no show do intervalo.

Com mudanças de cenários, jogos de luzes e fogos de artifício, Katy levantou o público no estádio da Universidade de Phoenix, no Arizona. Ela trocou de figurino 4 vezes e todos os looks foram assinados pelo estilista Jeremy Scott, seu amigo pessoal.

Um maxicasaco no melhor estilo college, cheio de pedrarias aplicadas, foi feito de vestido e acompanhou a cantora durante a apresentação com a rapper Missy Elliott. Sempre com um longo rabo de cavalo preso no topo da cabeça, Katy, que trocava de roupa como em um passe de mágica, surgiu vestindo um conjunto de top cropped e minissaia, com base dourada e aplicações em laranja e amarelo, que lembravam fogo.

Outro conjunto, composto também por top cropped, saia em A e faixas coloridas em branco, amarelo, azul e vermelho reforçou o lado divertido de Katy. Já o longo prateado, com recortes em formatos de estrelas e fenda frontal, mostrou toda a sensualidade da artista e deixou os marmanjos da torcida de queixo caído.

Quem também deu show, mas no campo, foi o quarterback dos Patriots, Tom Brady - o marido de Gisele Bündchen. O jogador bateu recordes e foi eleito o melhor jogador da partida, se tornando um dos maiores nomes do futebol americano de todos os tempos. Pelo instagram, a über model parabenizou o marido 'Estamos muito orgulhosos de você papai! Parabéns!!!! #vaipats' / Com informações da agência Efe.