Kate Middleton repete vestido no casamento real

Frequentemente Kate Middleton aparece em eventos públicos com roupas que ela já havia usado anteriormente Foto: EFE/EPA/NEIL HALL / POOL

Kate Middleton é uma das fashionistas que não se importa em repetir roupas e está sempre mostrando que é possível reciclar seus looks com muito estilo. Para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que ocorreu no sábado, 19, ela escolheu um vestido que já havia usado em outras duas oportunidades: no batizado de Charlotte, em 2016, e no aniversário da rainha Elizabeth II no mesmo ano.

A peça em questão é um vestido claro midi com mangas longas e decote geométrico da grife britânica Alexander McQueen (a mesma que Kate usou em seu próprio casamento). Para completar o look, ela escolheu um chapéu decorado com duas rosas.