Kate Middleton não pode usar esmaltes coloridos em público

Kate Middleton não costuma usar nenhum tipo de esmalte em suas unhas Foto: Heathcliff O'Malley/Pool/ REUTERS

Para se tornar parte da família real britânica, um dos requisitos é não usar esmaltes coloridos ou escuros. A regra de etiqueta da monarquia é o motivo pelo qual Kate Middleton e também a Rainha Elizabeth nunca aparecem em público com cores que não sejam neutras. Outra proibição real é o uso de unhas postiças, de acordo com a publicação no site da revista Ok! Magazine.

Por sinal, se engana quem pensa que as mulheres da realeza britânica utilizam esmaltes de marcas de luxo nos tons cujo uso está liberado A marca de beleza acessível Essie já revelou que o cabeleireiro da rainha mandou uma carta requisitando o tom Ballet Slippers, um tom de rosa bem claro, alegando ser única cor que ela gosta de usar.