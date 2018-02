Kate Middleton não adere a protesto no Bafta

Kate Middleton precisou seguir protocolos reais na hora de escolher a sua produção para o BAFTA Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

Kate Middleton, que está grávida de 7 meses, foi uma das poucas mulheres que não aderiu ao movimento. Por ser parte da realeza, a duquesa precisou seguir dois protocolos que a fizeram escolher outra cor: preto deve ser apenas usado em momentos de luto, e a família real não pode aderir a protestos públicos. Porém, a escolha de look para a noite pode ser vista como uma forma de homenagear indiretamente a causa. Ela optou por um vestido verde muito escuro, da grife Jenny Peckham, se destacando menos em meio a tantas produções em preto, e usou uma faixa acima da barriga no tom do protesto.

Leia também: Todos vestem preto em ato de protesto no Globo de Ouro 2018