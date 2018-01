Kate Middleton faz sua primeira aparição pública após anúncio da gravidez

Peça usada por Kate Middleton é da marca Temperley London Foto: AFP PHOTO / POOL / Heathcliff O'Malley

Após se manter afastada dos holofotes por causa de uma complicação chamada hiperemese gravídica, que causa vômitos e enjoos excessivos, Kate Middleton fez sua primeira aparição pública grávida do seu terceiro filho com o Príncipe William.

A Duquesa de Cambridge compareceu a um evento que abriu as celebrações do Dia Mundial da Saúde Mental, acompanhada do marido e de seu cunhado, o Príncipe Harry. Para a ocasião, ela usou vestido de renda azul da grife Temperley London, que deixou à mostra sua discreta barriga.

A peça está à venda no site Net-A-Porter por 875 dólares, cerca de R$2780.

Relembre os looks de Kate Middleton durante suas outras gestações: