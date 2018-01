Kate Middleton está com novo corte de cabelo; veja como ficou

Por quase dez anos, Kate manteve o cabelo comprido Foto: AFP PHOTO / Adrian DENNIS

Kate Middleton apareceu com novo corte de cabelo no torneio de tênis de Wimbledon na manhã de segunda, 3. A Duquesa de Cambridge agora está com os fios na altura do ombro e com mechas em tom caramelo.

Leia também: Kate Middleton dá bom exemplo e repete look pela terceira vez

O look dela também estava digno de atenção. Kate usou vestido mídi com estampa de bolas da Dolce & Gabbana, bolsa branca Victoria Beckham e sandálias de tiras pretas.