Kate Middleton agora de franja

A Duquesa de Cambrigde não foge muito do estilo clássico. Desta vez, decidiu novamente pela franja para dar uma renovada no visual Foto: Reprodução/ Instagram Kate Middleton Photos

A duquesa de Cambridge, que há tempos matinha o cabelo em um corte longo e reto, resolveu adotar novamente a franja. Desta vez, ela apareceu com uma franja comprida e lateral, um pouco abaixo dos olhos.

O corte é muito parecido com o que ela usava em 2012. Com estilo clássico, a princesa sempre preferiu fios longos e iluminados por leves luzes - que servem de inspiração de corte e tonalidade para mulheres do mundo todo que se espelham nela.