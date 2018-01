Kat Von D lança linha de batons com glitter veganos

A tatuadora americana Kat Von D tem uma marca de maquiagem com o seu nome Foto: Instagram.com/juscallmetara

A Kat Von D Beauty irá lançar um batom com glitter, tendência de beleza que está bombando no momento. A marca da tatuadora americana está passando pelo processo de se tornar 100% vegana, ou seja, não usa nenhum produto de origem animal na composição nem faz testes em seres vivos, e a novidade já está alinhada com o novo posicionamento.

Em seu Instagram, Nancy McGuire, desenvolvedora de produtos da marca, divulgou um vídeo onde é possível ver 11 cores do novo batom, entre elas preto, dourado, vermelho, rosa vibrante e azul, mas não confirmou se essas serão as únicas tonalidades.

Ainda não há previsão da chegada do produto nas lojas.