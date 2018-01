Karlie Kloss diz que gasta apenas sete minutos em sua rotina de beleza

A modelo Karlie Kloss na campanha da marca de acessórios Swarovski Foto: divulgação

Aos 23 anos, a top americana Karlie Kloss acaba de ser anunciada como nova embaixadora da marca de acessórios Swarovski. Ela estrela a campanha #BeBrilliant em que esbanja beleza. Sempre impecável nas fotos e passarelas, a modelo contou que, no dia a dia, usa pouca maquiagem e se arruma rápido para poder dormir o máximo possível.

“Gasto no máximo sete minutos na minha rotina de beleza. E talvez mais sete escolhendo a roupa. Realmente amo dormir e faço tudo o que posso para poder ficar mais tempo descansando”, contou. “Antes de sair passo um pouco de base, rímel, blush e estou pronta.”

Nascida em Chicago, ela substitui a top Miranda Kerr como rosto da Swarovski. "É uma honra me juntar à família Swarovski e fazer parte da longa história da marca, trazendo elegância para as mulheres por meio do brilho e do design único", escreveu Karlie em seu perfil no Instagram.