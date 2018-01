Karl Lagerfeld assina coleção para rede brasileira

Karl Lagerfeld e sua gata Choupette Foto:

Um dos mais festejados e respeitados estilistas do mundo, Karl Lagerfeld, diretor criativo das grifes Chanel e Fendi, assinará uma coleção para uma rede de fast fashion brasileira. Depois de uma colaboração com a Versace em 2014, a Riachuelo anunciou a parceria com o designer, conhecido como o kaiser da moda.

A linha terá 75 peças, entre roupas e acessórios, incluindo bolsas e carteiras com desenho da gata de Lagerfeld, Choupette, e os preços irão de R$ 50 a R$ 400. O lançamento, que deve ocorrer com um grande evento, está previsto para o fim de abril, durante a São Paulo Fashion Week, que ocorre entre os dias 25 e 29.

"O Brasil é divertido, cheio de energia e um país do futuro", disse Lagerfeld ao portal WWD. Ele esteve no País em em 2013 para a abertura da exposição "Little Black Jacket", da Chanel, que ficou em cartaz na Oca, em São Paulo, e já desenhou coleções para a marca de sapatos Melissa.