Kanye West mandou e-mail para Kim Kardashian pedindo que ela parasse de usar óculos grandes

Kim Kardashian e Kanye West não são um casal comum quando se trata de moda. No começo do relacionamento dos dois, ele foi responsável pela transformação no estilo da empresária e a apresentou para Anna Wintour, editora-chefe da Vogue América, e para os maiores estilistas do mundo - foi nesta época que Kim passou a usar praticamente apenas cores neutras, como nude, preto e cinza.

Em um episódio do reality show Keeping Up With The Kardashians, a empresária revelou que West ainda dá muitos palpites em suas roupas. O último deles foi quando ele mandou um e-mail pedindo que ela parasse de usar óculos escuros grandes.

"Ele me mandou um e-mail dizendo 'você não pode mais usar óculos grandes. Agora tudo gira em torno de óculos pequenos", contou. "Ele me enviou tipo, milhões de fotos dos anos 1990 com óculos pequenos como este."

E, aparentemente, o rapper possui um bom faro para as tendências, porque os óculos estilo anos 1990 são sucesso entre fashionistas como Gigi Hadid, Millie Bobby Brown e Kaia Gerber. Confira algumas fotos para se inspirar:

