Kanye West lança coleção na Semana de Moda de Nova York

Nos últimos anos, o rapper West tentou se lançar algumas vezez como estilista, mas suas empreitadas não foram muito bem vistas pelo mundo da moda. Na noite de ontem (12), porém, a história começou a mudar. Para apresentar sua coleção feita em colaboração com a Adidas Originals na Semana de Moda de Nova York, ele armou-se de um exército de modelos, que fizeram uma performance na passarela sob o comando da artista italiana Vanessa Beecroft, parceira profissional de Kanye há oito anos.

O clima de guerra criado na sala de desfile surpreendeu, mas não mais que as roupas de pegada esportiva, sobretudo aquelas criadas à imagem e semelhança de Kim Kardashian, mulher e musa do rapper. Looks inteiros transparentes, nude e em tons terrosos, que lembravam meias-calças, marcavam as curvas voluptuosas das modelos, no melhor estilo Kenner-Kardashian. Bodies, sutiãs e botas de salto combinadas a meias 7/8 completavam o visual conceitual. Mais comerciais, as jaquetas bomber e os suéteres afastados do corpo com aspecto podrinho não são novidade, mas agradaram.

Se a intenção de Kanye West era causar - como de costume -, ele conseguiu. E ainda contou com a ajuda de um time de peso na primeira fila. Beyoncé, Jay-Z, Anna Wintour, Alexander Wang e, claro, Kim Kardashian, representavam o mix dos mundos pop e fashion entre os quais o cantor transita tão bem.