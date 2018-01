Kaia Gerber lança coleção em parceria com Karl Lagerfeld

Em sua primeira temporada de moda, Kaia Gerber participou de 18 desfiles Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Aos 16 anos, Kaia Gerber, filha mais nova da top Cindy Crawford, é um caso de sucesso no mundo da moda. A jovem estreou como modelo na última Semana de Moda de Nova York e, três meses depois, está criando sua primeira linha de acessórios, em parceria com Karl Lagerfeld, estilista da Chanel e da Fendi.

Leia também: Saiba por que a filha de Cindy Crawford é a modelo do momento

Segundo o portal WWD, a coleção inclui sapatos, óculos escuros e joias, que misturam as influências chiques e europeias do Kaiser com o estilo moderno e californiano da modelo e estarão à venda a partir de setembro nas lojas Karl Lagerfeld.