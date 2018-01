Jovem demais para morrer, velho demais para se preocupar

No último dia 21, o cantor e compositor Leonard Cohen celebrou seu 80º aniversário - com um cigarro. No ano passado, ele anunciou que recomeçaria a fumar quando fizesse 80. "É a idade certa para recomeçar", explicou.

Em qualquer idade, começar a fumar não é sensato. Tanto o fumante como os que respiram sua fumaça em segunda mão podem sofrer problemas no longo prazo, mas também problemas cardíacos agudos, incluindo infecções e asma. No entanto, o plano de Cohen coloca uma pergunta provocativa: quando devemos deixar de lado uma vida vivida para o futuro e abraçar os prazeres do presente?

(Foto: Fabricio Cofrinni/AFP)

No início do século 20, somente meio por cento da população americana tinha mais de 80 anos. Os países industrializados se preocupavam com doenças infeciosas como tuberculose e pólio. Muitas doenças comuns do envelhecimento, como a osteoporose, sequer eram pensadas como doenças.

Hoje, 3,6% da população tem mais de 80 anos, e a vida é pesadamente prescrita não só com os comportamentos que devemos evitar, mas também com as medicações que devemos tomar. Mais da metade dos adultos com 65 anos ou mais tomam cinco ou mais remédios vendidos com receita médica, sem receita ou suplementos alimentares, muitos deles designados não para tratar sofrimentos agudos, mas para reduzir as chances de sofrimentos futuros. Derrame, infartos, insuficiência cardíaca, falência renal, fratura da bacia - a lista é longa, e com o plano do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos para prevenir o mal de Alzheimer até 2025, ela se torna ainda mais ambiciosa.

O envelhecimento no século 21 tem a ver com risco e sua redução. As seguradoras premiam clientes pela frequência regular de uma academia e os punem se eles fumam. Médicos são alertados por companhias farmacêuticas de que mesmo depois de terem receitado remédios para reduzir o risco de doenças cardíacas a seus pacientes, persiste um "risco residual" - e mais remédios são geralmente prescritos. O slogan de um produto para fitness capta o espírito da coisa: "Sua conta de saúde é sua conta de riqueza! Longa vida à vida longa!"

Mas quando é que chega a hora de parar de poupar e de começar a gastar parte de nosso capital principal? Se a pessoa achar que vai morrer em breve, ela pode simplesmente relaxar, além de parar de tomar a aspirina, a estatina e o comprimido para hipertensão diários. Ela gastaria mais tempo e dinheiro em prazeres atuais, como jantar fora com amigos, do que se angustiando com o futuro.

No que toca à prevenção, pode valer muito a pena. Grupos como a U. S. Preventive Services Task Force (Força Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA) regularmente revisam as evidências que sustentam diretrizes de prevenção e descobrem que, após certas idades, os benefícios da prevenção não valem tanto os riscos e chateações de exames, cirurgias e medicamentos. Diretrizes recentes para o tratamento de colesterol do American College of Cardiology e da American Heart Association, por exemplo, estabelecem 79 anos como o limite superior para calcular o risco de 10 anos de desenvolver ou morrer de infarto, derrame ou distúrbios cardíacos. Elas também sugerem que, após 75 anos, pode não ser benéfico uma pessoa sem problemas cardíacos começar a tomar estatinas. Mas isso não significa que todos devem seguir esse conselho.

Ademais, 75 não é o novo 65? A idade parece um critério tosco para decidir quando parar. Cohen, com 80, terá realmente 80? Quando tinha setenta e tantos, ele mantinha um rigoroso cronograma de turnês e não raro abandonava um espetáculo no meio. Talvez 80 seja uma idade jovem demais para ele recomeçar a fumar.

Avanços na ciência da previsão são apresentados como respostas a essas questões. Pesquisadores médicos da Universidade da Califórnia, em San Francisco, e em Harvard desenvolveram o ePrognosis, um site que correlaciona 19 calculadores de risco que um adulto idoso pode usar para calcular sua probabilidade de morrer nos próximos seis meses a 10 anos. Os desenvolvedores do ePrognosis relatam que adultos idosos frágeis querem conhecer sua expectativa de vida não só para planejarem sua assistência médica, mas também fazer escolhas financeiras, como desistir de algumas poupanças.

Ainda mais revolucionário é o RealAge, um produto da Sharecare Inc. que quantificou nossa impressão de que, à medida que envelhecemos, alguns de nós ficamos realmente mais velhos, enquanto outros são mais jovens do que o número de seus anos. Ele usa um algoritmo que avalia uma variedade de hábitos e dados médicos para calcular a idade que a pessoa "realmente" tem.

Sites como esses podem ser um veículo conveniente para disseminar informações (e materiais de marketing) para pacientes. Mas dados atuarias complexos - incluindo suas incertezas e limitações - são melhor transmitidos numa conversa cara a cara de médico e paciente.

Estamos nos tornando uma nação de planejadores vivendo vidas quantificadas. Mas a vida acumula riscos competidores. Ao prevenir doenças cardíacas e câncer, vivemos mais tempo e com isso aumentamos nosso risco de sofrer perdas cognitivas tão incapacitantes que nossos cuidadores precisam decidir não apenas como, mas também quanto tempo viveremos. A bioética Dena Davis argumentou que os biomarcadores que estão surgindo que poderão algum dia prever se a pessoa está desenvolvendo uma patologia inicial de mal de Alzheimer (como amiloide cerebral, detectada por um scanner de tomografia por emissão de pósitrons (PET, na sigla em inglês)) são uma oportunidade para as pessoas programarem seu suicídio. Ou ao menos começarem a fumar.

Nossa cultura de envelhecimento é de extremos. Ou estamos saudáveis e realizando esforços vigorosos para aumentar a conta de nossa saúde, ou estamos morrendo. E, no entanto, quando começamos a "doer nos lugares onde costumávamos brincar", como diz uma cação de Cohen, queremos focar no presente. Muitos de meus pacientes idosos e seus cuidadores se queixam de que passam dias indo de um médico a outro, e os dados da Pesquisa Nacional de Saúde por Entrevistas sugerem uma razão. Entre adultos idosos cujo risco de mortalidade em nove anos é 75% ou mais, de um terço a até metade continua fazendo exames para a detecção de câncer que já não são recomendados.

Não pretendo comemorar meu 80º aniversário com um cigarro ou uma colonoscopia e não quero que minha experiência de envelhecimento se reduza a um exercício de contabilidade atuarial online. Dei recentemente uma palestra sobre o mal de Alzheimer a um grupo comunitário. Durante a sessão de perguntas e respostas, um homem exclamou, "Por que o Medicare não paga a todos nós um jantar e duas taças de vinho por semana com amigos?" O que ele queria dizer com isso era nosso desejo de não apenas buscar a vida, mas a felicidade, e que a medicina é importante, mas não é o único meio para esta felicidade. Um investimento nacional em comunidades e serviços que melhorem a qualidade de nossos envelhecimentos poderia nos ajudar a alcançar isto.

Tradução de Celso Paciornik