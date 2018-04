John Galliano abandona o uso de pele na Maison Margiela

Estilista britânico assumiu a direção criativa da Margiela em 2014 Foto: Benoit Tessier

O estilista britânico John Galliano acaba de anunciar que não usará mais pele em suas criações para a Maison Margiela, marca da qual é diretor criativo desde 2014. Além da grife de origem belga, outras etiquetas de luxo também abandonaram recentemente o uso do material, como Versace, Gucci e Tom Ford.

Galliano afirmou que a decisão foi tomada depois de um encontro com o vice-presidente do People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organização que luta pelos direitos dos animais, em Saint Tropez. O estilista ainda não revelou quando a mudança será efetivada na marca.