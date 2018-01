João Pimenta evolui sua moda sem gênero

João Pimenta fez um desfile marcante. Ao som de uma orquestra com músicos que tocavam instrumentos de plástico, pensou nos vários desdobramentos que podem ter uniformes militares para apresentar uma alfaiataria sem gênero, com um toque de jeans - e muito desejável (por homens e mulheres). Pimenta explora a moda agender muito antes de ela renascer.

Estilista pensou em desdobramentos de uniformes militares Foto: Daniel Teixeira / Estadão

O estilista focou na matéria-prima. Viajou até a cidade de São Bento, na Paraíba, para buscar um algodão que já nasce colorido - com um tom amarelado ,ele dá origem a boa parte dos tecidos que usou. Também criou tramas com aspecto de rede a partir de garrafas pet. "Tive essa vontade de pensar de uma forma mais orgânica e sustentável", diz ele. "Comecei pensando nessa coisa do momento, de reciclagem, mas depois entendi que devia ir além. Em um momento de crise, fazer um desfile deste tamanho, com 42 looks, produzindo todos os fios, e com uma roupa que não é comercial, é um desafio. Mas pode faltar tudo, menos sonhos e criatividade."