Jeremy Scott lança coleção supercolorida e divertida para a MAC

Produtos chegam às lojas no dia 8 de fevereiro Foto: Inez And Vinoodh/ MAC Cosmetics/ Divulgação

O irreverente e maximalista Jeremy Scott, estilista de sua marca homônima e da Moschino, se uniu a MAC para lançar uma coleção que combina com o estilo supercolorido de suas criações.

São três paletas, uma de batons, com nove cores, uma de sombrans, com 29 tons, e a última para bochechas, que contém iluminador, pó para contorno e blush, todas inspiradas na música dos anos 1980 e 1990 - elas possuem formato de cds, fitas e caixas de som -, que chegam às lojas da MAC nos Estados Unidos no próximo dia 8 com valores que vão de 35 a 75. Não há previsão da chegada da linha de Jeremy Scott para a MAC no Brasil.