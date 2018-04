Jennifer Lopez anuncia sua primeira linha de maquiagem

A cantora Jennifer Lopez, que lança em parceria com a marca Inglot sua primeira linha de maquiagem Foto: Divulgação Inglot

Com um histórico de sucesso na indústria da beleza, contabilizando entre outros feitos o lançamento de 24 fragrâncias e vendas de 2 bilhões de dólares em 20 anos, Jennifer Lopez ataca novamente, desta vez com sua própria linha de maquiagem.

Desenvolvida em parceria com a marca de cosméticos polonesa Inglot, sua coleção será lançada nos EUA em 26 de abril e contará com cerca de 70 itens entre bases, batons, sombras, cílios postiços, blushes e pós bronzeadores em nudes e cores clarinhas, douradas e brilhantes, inspirado no visual J.Lo Glow.

“É uma coisa que vinha esperando há bastante tempo”, comemora a cantora em entrevista ao WWD. “Uma linha da maquiagem parecia uma progressão natural já que as pessoas estão sempre perguntando que produtos uso e como consigo essa luminosidade na pele.”

O lançamento da coleção com J.Lo vai de encontro ao desejo de expansão a marca nos EUA e de sua entrada na América Latina, especialmente no Paraguai e no Brasil, que ainda não tem data para receber os produtos mas já tem conta de Instagram (@inglot_brasil_official) e endereço de internet com um aviso de que em breve deve entrar no ar.