Jeans: a estrela dos blogs de moda

O jeans é referência máxima quando o assunto é moda de rua. Não à toa, os blogs dos principais fotógrafos de street style estão recheados de boas inspirações. Acompanhe:

Quanto mais detonado, melhor

O modelo detonado, com rasgos quase de ponta a ponta e modelagem alargada, é o queridinho da próxima estação. Trazido de volta à cena pela Saint Laurent, ele flerta com o grunge. Na vida real, prefira usá-lo com escarpins de salto alto para alongar a silhueta e peças estruturadas, para equilibrar as proporções. Tops de seda ou com babados são bons companheiros porque acrescentam feminilidade ao visual. Em dias mais frios, o mix com casaco de pelo ou couro vai muito bem.

Trazido de volta à cena pela Saint Laurent, ele flerta com o grunge Foto: Reprodução Tommy Ton/Style.com

De volta à jardineira

Há umas duas temporadas o macacão virou mania entre as fashionistas. A jardineira jeans (quem não teve uma na infância?) agora ganha ares mais sérios na companhia de camisas masculinas, por baixo, e casacos alongados por cima. Um truque de styling é usar um cinto ou uma blusa amarrada na cintura para marcar a região e modelar o corpo. Tops floridos também funcionam bem, pois criam um visual boho que é atual, assim como os tênis e acessórios fluo, que reforçam a ideia esportiva.

A jardineira jeans agora ganha ares mais sérios na companhia de camisas masculinas, por baixo, e casacos alongados por cima Foto: Reprodução Tommy Ton/Style.com

As novas versões do jeans com jeans

A regra básica para que o look dê certo é combinar duas peças de modelagem inusitada. Esqueça o jeans skinny com a camisa de bolsos e abra espaço para a saia-lápis, os casaquetos ajustados, camisetas e tops com ombros desabados. Outro jeito de deixar o visual mais atual é optar por duas peças com a lavagem exatamente igual, ou por uma calça ou jaqueta que tenha mais de uma lavagem e combiná-la com neutros. Se quiser ir mais longe, acrescente acessórios coloridos.

Abra espaço para a saia-lápis, os casaquetos ajustados, camisetas e tops com ombros desabados Foto: Reprodução Tommy Ton/Style.com

Entre o supérfluo e o essencial

Para completar o look all jeans ou dar uma pegada mais moderna a produções femininas e delicadas, os acessórios feitos com jeans estão liberados em quase todas as situações: informais, é claro. Aposte nos mocassins, que com referências masculinas, fazem boa dupla com a calça de alfaiataria ou quebra o lado girlie da minissaia. As novas it-bags são tiracolos feitas de jeans, então, se estiver pensando em investir em um modelo, considere a opção. Elas são cool e vão com tudo!

Os acessórios feitos com jeans estão liberados em quase todas as situações: informais, é claro Foto: Reprodução Tommy Ton/Style.com

Perfeito para o trabalho

Com lavagens escuras, detalhes em couro ou encerado, o jeans agora transita até em escritórios mais formais. Para acertar, combine-o com sapatos de salto, camisa com o colarinho fechado e blazer, de preferência com pegada militar. Se a formalidade for dispensada, aposte em flats de bico fino, camisetas e casacos alongados ou jaquetas de couro. Importante: aqui a bolsa deve ser sempre grande, para que as coisas do dia a dia caibam sem problemas.

Combine o jeans com sapatos de salto, camisa com o colarinho fechado e blazer, de preferência com pegada militar Foto: Reprodução Tommy Ton/Style.com

Para cair na noite

Nessa hora, o jeans passa a ser coadjuvante. Prefira lavagens bem escuras, com enfeites e modelagens ajustadas. Combine o básico com brilho, renda, pedraria e transparência, o resultado será descolado e chique. Também não esqueça os saltos altíssimos e a bolsa pequena, que irão reforçar a impressão de noite. Uma boa pedida é escolher uma skinny preta com um blazer de smoking e escarpins também pretos. Um estilo tomboy bem sexy.