Jane Fonda e Helen Mirren desfilam na Semana de Moda de Paris

Jane Fonda foi uma das estrelas da apresentação da L'Oreal Paris Foto: AP Photo/Kamil Zihnioglu

A tradicional avenida Champs-Élysées, em Paris, sofreu uma transformação no domingo, 1, e virou uma gigante passarela ao ar livre, armada pela marca de cosméticos L'Oreal Paris.

Estrelas do cinema, como Jane Fonda, de 79 anos, e Helen Mirren, 72, cruzaram a passarela alternando com modelos com penteados elaborados e maquiagens dramáticas. Tops famosas, como a holandesa Doutzen Kroes e Bárbara Palvin, além da brasileira Valentina Sampaio, também participaram.

Diversas marcas francesas emprestaram as roupas usadas pelas convidadas da apresentação, entre elas a Balmain, que, em agosto, assinou uma coleção de batons em colaboração com a L'Oreal.