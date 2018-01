Jane Birkin é inspiração para coleção de Gloria Coelho Estilista apostou no estilo da musa para criar uma legião de mulheres fortes com pegada rock?n?roll Foto: JF Diorio/ Estadão

O tecido da vez na passarela de Gloria Coelho foi o vinil, que garantiu toques de brilho do começo ao fim, aliado aos cristais que permearam a apresentação em bordados e outros detalhes.

A inspiração na musa Jane Birkin apareceu nos shapes escolhidos, como as calças flare e vestidos em formato A, sempre retas. Essas formas surgiram também em casacos estruturados, que misturavam lã e couro. Calças skinny foram usadas com vestidos, no maior estilo sessentinha. Para suavizar o aspecto quadrado, Gloria apostou em fendas, decotes estratégicos, transparências delicadas e até recortes, como nos looks com ombros à mostra.

O mix de texturas também marcou presença em produções que misturavam vinil, bordados, pele fake, sempre em preto – cor que predominou a coleção. Essa técnica foi usada também em vestidos de faixas de tecidos diferentes, conectadas por cristais. Atenção para as botas no estilo Chelsea, que vão para a lista de desejos da estação.

Gloria levou também uma tradição de Alta-Costura para a passarela ao encerrar o desfile com um vestido longo e branco, remetendo a uma noiva moderna.