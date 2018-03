Jaden Smith lança linha de jeans sustentáveis

Jaden Smith irá lançar uma coleção de jeans com a G-Star Raw Foto: Divulgação/G-Star Raw

Jaden Smith, filho dos atores Will e Jada Pinkett Smith, é um fashionista nato. Além de possuir um estilo único e muito característico, já estrelou campanhas da Louis Vuitton e capa de revistas como a Vogue Itália. Agora, dará mais um passo na indústria da moda lançando sua primeira coleção de roupas, em parceria com a G-Star Raw, marca conhecida por seus jeans sustentáveis.

O jovem de 19 anos conta que conheceu a empresa por causa do trabalho deles com o rapper Pharrell, mas que ficou inspirado por sua tecnologia ecologicamente correta. "Estes caras estão na vanguarda da fabricação de jeans e estão produzindo com economia circular e sustentabilidade em mente", declara em um comunicado. "É a mesma coisa que tento fazer com a JUST Water, inovar em uma indústria que tem muito o que melhorar. A G-Star Raw é uma ótima empresa para eu colaborar, aprender e criar um impacto positivo na indústria da moda." A JUST Water é uma empresa de garrafas d'água sustentáveis, fundada por ele em parceria com seu pai.

"Jaden é um artista e uma inspiração para esta nova geração que quer gerar mudanças positivas no mundo", declarou a G-Star Raw em comunicado. "Ele nos inspira a continuar desafiando as convenções da indústria de jeans e estamos honrados de tê-lo como parte de nossa família." Por enquanto, a única informação divulgada sobre a linha de jeans de Jaden é que seu lançamento está previsto para o outono do hemisfério norte.