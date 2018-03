Confira uma seleção looks para curtir o Lollapalooza em alto estilo

Looks confortáveis e com sapatos baixos são ideais para curtir festivais Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Nada de carros ou velocidade, entre os dias 23 e 15 de março o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, será invadido por milhares de fãs para o Lollapalooza, festival de música que, nesta edição, conta com atrações como Red Hot Chilli Peppers, Pearl Jam e The Killers. Para curtir o evento sem perder nenhum show (além de tirar boas fotos para o Instagram), a escolha do look é importante.

O conforto, claro, deve ser prioridade, já que as apresentações começam durante o dia e vão até a noite - e costuma fazer frio no Autódromo depois que o sol se põe.

A distâncias e o sobe e desce dentro do Autódromo é grande e, provavelmente, você passará a maior parte do tempo de pé, dançando e pulando ao som das bandas. Prefira tênis ou botas sem salto. Aquele sapato lindo, mas nada confortável, vai ficar muito mais seguro em casa. Evite também sandálias e chinelos que não irão proteger os pés em caso de uma pisada acidental no meio da multidão.

É possível que, em algum momento, você tenha que sentar no chão, o que pode ser difícil casa esteja usando uma saia ou vestido muito curto. Segundo a Climatempo, os três dias de festival serão marcados pelo sol forte durante o dia e pancadas de chuva no final da tarde e a noite, por isso galochas e capas de chuva ou casacos impermeáveis prometem fazer bonito (e preservar seu celular e pertences a seco).

Melhor pensar duas vezes antes de colocar uma parte de baixo clara e calças ou saias que arrastam no chão. Chapéus de aba larga e coroas de flores, hits de edições anteriores do Lollapalooza, estão datados. Porém, a tendência anos 1990 e 2000 continua com tudo. Transparências, jeans, xadrez, peças metalizadas e holográficas são uma boa pedida.

Não esqueça de caprichar nos acessórios! Óculos de sol (os coloridos estão em alta), brincos grandes, pulseiras e colares também são muito bem-vindos. Maquiagem ousada e penteado elaborado também deixam as produções mais chamativas. Para levar os pertences, prefira mochilas, bolsas transpassadas ou pochetes.

