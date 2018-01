Itaim Bibi, o bairro das compras, do trabalho e do happy hour

Quando o sol do meio dia desponta no céu do bairro do Itaim Bibi, localizado na zona oeste de São Paulo, as ruas são tomadas por homens engravatados e mulheres de traje social. Todos parecem apressados para aproveitar a hora do almoço em alguns dos vários restaurantes da região. O trabalho e a gastronomia são duas das muitas facetas do bairro, que nasceu em 1934.

Além de abrigar escritórios de multinacionais como Google, Microsoft e Samsung e restaurantes famosos, a vizinhança reúne ainda bares badalados que lotam no happy hour e lojas de marcas pequenas e grandes - a maioria delas localizadas dentro e no entorno do Shopping Iguatemi. Outra vertente? A residencial. Suas ruas arborizadas abrigam famílias inteiras e jovens solteiros que curtem andar pelas ruas do bairro descobrindo lugarzinhos escondidos e topando com velhos conhecidos da região.