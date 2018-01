It bags: quanto custam as bolsas mais famosas do mundo

Essas são as bolsas mais desejadas e caras do planeta. Cada uma delas está entre criações clássicas ou os hits da temporada das grandes grifes francesas, italianas e inglesas. Feitas em couro legítimo, com ferragens trabalhadas e acabamento artesanal, elas são símbolo de status no mundo inteiro. E se já custam caro no exterior, no Brasil giram em torno de dois dígitos. Veja a galeria abaixo e conheça as it bags do momento e seus preços em dólares e o equivalente em reais (segundo a cotação desta segunda, 10).