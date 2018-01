Isabeli Fontana desfila para marca de lingerie na semana de moda da Colômbia

Isabeli Fontana no Colombiamoda Foto: Divulgação

Medellín, Colômbia - Pode-se dizer que a marca de lingerie Leonisa é a Victoria’s Secret da Colômbia. Isso porque o desfile da grife, marcado para as 21h desta terça-feira, 28, é bastante concorrido e terá a presença de Isabeli Fontana, que entre 2003 e 2014 integrou o time de angels da grife americana.

O desfile desta noite é tão aguardado que o canal colombiano RCN Televisión está produzindo um programa especial sobre o desfile de Leonisa e tem exclusividade na transmissão do evento - as demais apresentações da Colombiamoda podem ser assistidas em www.colombiamoda.com. Os outros canais da imprensa devem assinar um termo se comprometendo a fazer imagens apenas nos primeiros dez minutos do desfile.

Na última segunda-feira, 27, Isabeli concedeu uma entrevista coletiva em que falou sobre sua sensualidade. “Todas as mulheres gostam de seduzir, porque a sedução é fácil para nós, sabemos o que fazer para conseguir o que queremos e de diferentes maneiras”, disse. Ela contou ainda que em sua vida pessoal é tímida e tenta não ser o foco das atenções, mas durante uma sessão de fotos adota uma postura diferente. “Não vejo ninguém, apenas faço meu trabalho, dou o que o fotógrafo quer e vou para casa.”

A top também disse estar gostando de sua primeira visita à Colômbia. “Medellín lembra Las Vegas com todas essas luzes. Fui ao shopping para ver como é a moda daqui e gostei de fazer compras, aqui é mais barato."