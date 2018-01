Iris Law, filha de Jude Law e Sadie Frost, vira embaixadora de marca de maquiagem

Iris Law, filha de Jude Law e Sadie Frost, é a nova embaixadora da Burberry Beauty. Foto: Divulgação

Mais uma modelo filha de famosos conquistou o mundo da moda. Depois de Lilly Rose Depp, Kaia Gerber e os irmãos Willow e Jaden Smith, Iris Law, filha de Jude Law e Sadie Frost, ganha destaque no universo fashion.

A menina de 16 anos é a nova embaixadora da Burberry Beauty e estrela a campanha da nova linha de batons Liquid Lip Velvet.

Cada vez mais focada na "Geração Z", jovens nascidos entre 1990 e 2010, a marca também lançou uma página no Tumblr, que mostra a campanha com outra forma de narrativa, e hospeda no Pinterest a série “histórias das cores”.