Iódice atualiza o look de brechó com glamour e modernidade

Clima retrô no desfile da marca Iódice com boinas, blusões tricô e renda Foto: Marcio Fernandes/ Estadão

A Belle Époque e o filme “Morte em Veneza” foram pontos de partida para o desfile da Iódice. A renda guipir apareceu de um jeito sexy em tops de manga longa e gola alta, enquanto vestidos de seda com a cintura marcada deram um ar feminino às produções. “Boinas e listras remetem a referências navy que também fazem parte da coleção”, diz o estilista Valdemar Iódice.

O que mais chamou a atenção? O tricô com trama de couro listrado a la Kurt Cobain, bem amplo, usado com saias longas dão um novo olhar para proporções mais alongadas. A coleção, por sinal, veio com um ótimo styling, assinado por Pedro Sales. Os looks com comprimento curto são apostas certas para noites de balada. E os mídis com tramas e transparências pontuam o inverno sexy e cool da marca.

Destaque também para os acessórios. Além da boina (uma graça! Boa opção para o substituir o chapéu floppy), óculos grandões de grau (bem retrô) e as botinhas de tressê devem ganhar as ruas.