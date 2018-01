Invasão foodie

Invasão de food-trucks na SPFW Foto: Renato/Estadão

A moda dos food-trucks tomou conta da cidade nos últimos meses, então nada mais justo que eles dominarem o mundo da moda também. Pois nessa edição da São Paulo Fashion Week, quem antes reclamava dos altos preços do restaurante oficial e da demora no atendimento, pode ficar feliz com os 6 food-trucks que estacionaram em um pátio localizado bem no meio das duas salas de desfile do evento.

Diz o mito que fashionista não come, mas com a diversidade de gostos e preços variados, que vão de R$ 12 a R$ 45, vai ser difícil alguém ficar de fora. “Esperamos cerca de 4 mil convidados e 800 pedidos por dia”, estima Osvane Mendes, do Guia de Food Trucks, organização responsável pelos furgões.

Kombi do Kombosa Shake Foto:

Entre os participantes, estão o 13 Trucks, de sanduíches, o Los Mendozitos, que serve vinhos de Mendoza em taça, o Kombosa Shake, de milk shakes , a Urban Remedy, com seus sucos detox, a Kozinha Gourmet, de crepes, e o Paellas Pepe, de comida espanhola. Opção,com certeza, não falta.